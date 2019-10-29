Українська поліція найближчим часом витратить 40,82 млн. Грн на покупку 100 кросоверів Renault Duster. Відповідний тендер в системі ProZorro вже завершився.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 20:04
Українська поліція купить кросовери
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Дивися повний текст Українська поліція купить кросовери.
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:04
"Напомним, что летом украинская полиция выделила более 181 млн. гривен на покупку 450 автомобилей "-
Звучит тупо и цинично.Выделил деньги бюджет,который создают налогоплательщики отчисляя свои "кровные".
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:48
Я прошу вибачення, а де загубилися 300 000грн? Адже виділили 40,82млн грн, а витратили 40,52 млн грн (405 200 * 100).
І звертаю увагу на те, що за ці гроші можна оттримати тільки передньопривідний дастер з бензиновим двигуном 1,6, який взагалі не тягне і вживає дуже багато пального.
І у мене виникає таке питання: якщо береться монопривід - навіщо переплачувати за габарити? Чому не взяли Сандеро, чи Логан? За ці гроші можна було б взяти в 2 рази більше автомобілів
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:57
Гроші тринькаються тому,що в країні не має хазяїна.мвс за п'ять років тільки і робило,що витрачала бюджетні гроші на свої забаганки форму,дорогі,авто,гелікоптери.Результат роботи-НУЛЬ.
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:31
Сомнения появились по поводу ProZorro! А где вертолеты? Как то мутно.
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:47
Эти за пол годика разобьют, купят что-нибудь ещё. Каких машин уже только не было у полиции. Максимум, какой транспорт можно выделять полицейским - велосипеды, и то, лучше 3-колёсные, чтоб не так быстро разбивали.
Проехался я с одним копом по городу 120 км/час. На мою фразу "я жить хочу", ответил - "у меня такой стиль вождения"
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