Українська поліція купить кросовери

Додано: Вів 12 лис, 2019 19:20

Вероятно как раз это посыл для "Слуг народа":

- Принять Закон, что за бюджетные средства можно приобретать только отечественные автомобили.

Опыт войны это лишний раз подтвердил.

Для МО, для ВВ, для МВД, для слуг народных, скорых, ... - только отчественной сборки с локализацией отечественного производства не менее 95%.

При чём с контр мерами ценового беспридела - не дороже аналога иносранного производителя.(по моему ещё Азаров пытался установить планку в 20%стоимости)



- Может тогда и в Украине заработают заводы по изготовлению качественных машин?

- Для населения появиться работа, для ... - налоги.

- При чём ремонтная база - местная.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.