Про це розповів економіст Ілля Несходовський.
Дивися повний текст Економіст порадив українцям, коли краще продавати долари.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:25
Економіст порадив українцям, коли краще продавати долари
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Дивися повний текст Економіст порадив українцям, коли краще продавати долари.
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:26
вот это экономист!вот это совет!а вы говорите что вокруг одни дураки и проходимцы
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