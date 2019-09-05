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Економіст порадив українцям,
коли краще продавати долари

Економіст порадив українцям, коли краще продавати долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:25

Економіст порадив українцям, коли краще продавати долари

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів економіст Ілля Несходовський.

Дивися повний текст Економіст порадив українцям, коли краще продавати долари.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:26

вот это экономист!вот это совет!а вы говорите что вокруг одни дураки и проходимцы
дынин
 
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