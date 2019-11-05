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У Нацбанку розповіли, чому
PayPal поки що не заходить в...

У Нацбанку розповіли, чому PayPal поки що не заходить в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 07:21

У Нацбанку розповіли, чому PayPal поки що не заходить в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор департаменту ліцензування Нацбанку Олександр Бевз.

Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, чому PayPal поки що не заходить в Україну.
R2
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