|
|
У Нацбанку розповіли, чому PayPal поки що не заходить в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лис, 2019 07:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор департаменту ліцензування Нацбанку Олександр Бевз.
Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, чому PayPal поки що не заходить в Україну
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91799
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему