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У Нацбанку розповіли, чому PayPal поки що не заходить в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лис, 2019 07:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор департаменту ліцензування Нацбанку Олександр Бевз.
Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, чому PayPal поки що не заходить в Україну
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Додано: Вів 12 лис, 2019 07:21
Денег не дали. Вот и не хотят заходить.
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