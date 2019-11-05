Більшість громадян України (67,7% опитаних) вважають, що питання запровадження ринку землі потрібно виносити на всенародний референдум.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 08:57
Ставлення українців до продовження мораторію (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ставлення українців до продовження мораторію (опитування).
Додано: Вів 12 лис, 2019 08:57
68% проти 23% (майже як 73% проти 25%) - розумних людей меншість. Нащо їх питати? Треба хоч б провести освітню кампанію.
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