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Ставлення українців до продовження
мораторію (опитування)

Ставлення українців до продовження мораторію (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:57

Ставлення українців до продовження мораторію (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Більшість громадян України (67,7% опитаних) вважають, що питання запровадження ринку землі потрібно виносити на всенародний референдум.

Дивися повний текст Ставлення українців до продовження мораторію (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:57

68% проти 23% (майже як 73% проти 25%) - розумних людей меншість. Нащо їх питати? Треба хоч б провести освітню кампанію.
Sergius
 
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