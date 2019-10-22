Запоріжжя почало отримувати б / у двосекційні автобуси з Нідерландів. Сьогодні в місто прибула перша з дев'яти машин, запланованих до поставки.
Дивися повний текст До Запоріжжя доставили перший з дев'яти тролейбусів з Нідерландів (фото).
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Додано: Вів 12 лис, 2019 09:06
До Запоріжжя доставили перший з дев'яти тролейбусів з...
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Дивися повний текст До Запоріжжя доставили перший з дев'яти тролейбусів з Нідерландів (фото).
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:06
"...В этом году мы уделили наибольшее внимание именно обновлению троллейбусного парка города, ведь этот транспорт является экологичным”, – заявил Буряк.
Это хорошо.
А что мешает этому танцору заодно усилить контроль за состоянием чадящих маршруток с выбитыми сажевыми фильтрами?
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