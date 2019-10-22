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До Запоріжжя доставили перший
з дев'яти тролейбусів з...

До Запоріжжя доставили перший з дев'яти тролейбусів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:06

До Запоріжжя доставили перший з дев'яти тролейбусів з...

Пропонуємо до обговорення:
Запоріжжя почало отримувати б / у двосекційні автобуси з Нідерландів. Сьогодні в місто прибула перша з дев'яти машин, запланованих до поставки.

Дивися повний текст До Запоріжжя доставили перший з дев'яти тролейбусів з Нідерландів (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:06

"...В этом году мы уделили наибольшее внимание именно обновлению троллейбусного парка города, ведь этот транспорт является экологичным”, – заявил Буряк.
Это хорошо.
А что мешает этому танцору заодно усилить контроль за состоянием чадящих маршруток с выбитыми сажевыми фильтрами?
PV
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