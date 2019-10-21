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Виробник «Мерседесів» звільнить 1 100 менеджерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 09:56
Пропонуємо до обговорення:
Німецький концерн Daimler AG, якому належить компанія Mercedes-Benz, планує звільнити по всьому світі 1 100 офісних працівників, повідомляє Bloomberg. Це приблизно 10% всіх менеджерів цього автогіганта.
Дивися повний текст Виробник «Мерседесів» звільнить 1 100 менеджерів
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Додано: Вів 12 лис, 2019 09:56
А просто бонусы менеджерам порезать не судьба?
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smart_analyst2017
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Додано: Вів 12 лис, 2019 10:24
Э-хе-хе. Только вчера жена говорит: "Было бы неплохо тебе в Мерседес поехать работать".
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 12 лис, 2019 10:41
smart_analyst2017 написав:
А просто бонусы менеджерам порезать не судьба?
Ну Вам-то (даже так: ВАМ), конечно, виднее -- как такими концернами управлять...
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_hunter
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