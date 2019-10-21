RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виробник «Мерседесів»
звільнить 1 100 менеджерів

Виробник «Мерседесів» звільнить 1 100 менеджерів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:56

Виробник «Мерседесів» звільнить 1 100 менеджерів

Пропонуємо до обговорення:
Німецький концерн Daimler AG, якому належить компанія Mercedes-Benz, планує звільнити по всьому світі 1 100 офісних працівників, повідомляє Bloomberg. Це приблизно 10% всіх менеджерів цього автогіганта.

Дивися повний текст Виробник «Мерседесів» звільнить 1 100 менеджерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91813
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:56

А просто бонусы менеджерам порезать не судьба?
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:24

Э-хе-хе. Только вчера жена говорит: "Было бы неплохо тебе в Мерседес поехать работать".
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 26.02.18
Подякував: 263 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:41

  smart_analyst2017 написав:А просто бонусы менеджерам порезать не судьба?

Ну Вам-то (даже так: ВАМ), конечно, виднее -- как такими концернами управлять...
_hunter
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:18

этого золотого человека к нам бы в нефтегаз.а то некому дать под зад нашему получателю премий.
Tabak
 
Повідомлень: 192
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ще один виробник сигарет відкликає 350 мільйонів...
R2 » Вів 22 жов, 2019 16:00
1 159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 16:01
NSA
Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 18 жов, 2019 12:37
32 2696
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 04:41
swan forever
З 1 листопада "Київпастранс" звільнить усіх кондукторів
R2 » П'ят 06 вер, 2019 21:52
1 247
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 21:52
romiks2009

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2962)
12.11.2019 15:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.