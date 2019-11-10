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Київ на роботу світлофорів з
початку року витратив майже...

Київ на роботу світлофорів з початку року витратив майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:37

Київ на роботу світлофорів з початку року витратив майже...

Пропонуємо до обговорення:
З січня по жовтень цього року Київ витратив на оплату електроенергії для роботи світлофорних об’єктів майже 2,5 млн грн.

Дивися повний текст Київ на роботу світлофорів з початку року витратив майже 2,5 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:37

В чому смисл таких новин? Невже комусь дійсно цікаво, скільки місто витратило на роботу світлофорів?
NetSerpent
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