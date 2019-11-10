З січня по жовтень цього року Київ витратив на оплату електроенергії для роботи світлофорних об’єктів майже 2,5 млн грн.
Дивися повний текст Київ на роботу світлофорів з початку року витратив майже 2,5 млн грн.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 10:37
Київ на роботу світлофорів з початку року витратив майже...
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Дивися повний текст Київ на роботу світлофорів з початку року витратив майже 2,5 млн грн.
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:37
В чому смисл таких новин? Невже комусь дійсно цікаво, скільки місто витратило на роботу світлофорів?
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