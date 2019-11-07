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Google презентував нову модель
смартфона Pixel 4 (фото)

Google презентував нову модель смартфона Pixel 4 (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:21

Google презентував нову модель смартфона Pixel 4 (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google представила нову модель свого смартфона Pixel 4, відео з презентації продукту в Нью-Йорку розміщено на офіційній сторінці Google на YouTube.

Дивися повний текст Google презентував нову модель смартфона Pixel 4 (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:21

Кроме оперативной и встроенной камеры теххарактеристики так себе.
Цена почему-то не указана, если и цена завышена - такие модели обречены на провал.
blueiceua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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