Компанія Google представила нову модель свого смартфона Pixel 4, відео з презентації продукту в Нью-Йорку розміщено на офіційній сторінці Google на YouTube.
Дивися повний текст Google презентував нову модель смартфона Pixel 4 (фото).
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Додано: Вів 12 лис, 2019 11:21
Google презентував нову модель смартфона Pixel 4 (фото)
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Дивися повний текст Google презентував нову модель смартфона Pixel 4 (фото).
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:21
Кроме оперативной и встроенной камеры теххарактеристики так себе.
Цена почему-то не указана, если и цена завышена - такие модели обречены на провал.
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