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Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє UBN.
Дивися повний текст Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в Україну
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Додано: Вів 12 лис, 2019 11:30
Оце дійсно новини, кожного дня б такі чути.
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П'ят 25 жов, 2019 09:03
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