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Швейцарські інвестори переведуть
свій завод із Польщі в...

Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:30

Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє UBN.

Дивися повний текст Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:30

Оце дійсно новини, кожного дня б такі чути.
Rainbow
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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