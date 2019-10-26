Про це повідомляє UBN.
Дивися повний текст Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:30
Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в Україну.
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:32
Потом окажется, что работать за 10-12 тыс. грн. желающих мало, а зарплаты рабочим в 20 тыс. грн. бизнес-модель не предполагает.
|