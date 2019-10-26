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Швейцарські інвестори переведуть
свій завод із Польщі в...

Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:30

Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє UBN.

Дивися повний текст Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:30

Оце дійсно новини, кожного дня б такі чути.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:32

Потом окажется, что работать за 10-12 тыс. грн. желающих мало, а зарплаты рабочим в 20 тыс. грн. бизнес-модель не предполагает.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:27

наївні швейцарці вважають , що тут є дешева робоча сила.
колись так вважали борднетце-складно було знайти жінок на виробництво.
можливо запоріжжя і спрацює. але біла церква, станіслав-навряд.
люди хочуть не лише високої зп, вони хочуть нормального життя. а цим займається жлобська українська бидліта. і крапка.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:06

Согласен с комментаторами. На этих предприятиях придётся вкалывать, пахать от звонка до звонка без перекуров, а вкалывать за маленькую зарплату желающих мало там где они построить хотят. У нас в городе работают и за 5-6 тыс., только у нас никто строить не захочет.
Попаданец
 
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