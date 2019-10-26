Про це повідомляє UBN.
Дивися повний текст Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:30
Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в Україну.
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:32
Потом окажется, что работать за 10-12 тыс. грн. желающих мало, а зарплаты рабочим в 20 тыс. грн. бизнес-модель не предполагает.
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:27
наївні швейцарці вважають , що тут є дешева робоча сила.
колись так вважали борднетце-складно було знайти жінок на виробництво.
можливо запоріжжя і спрацює. але біла церква, станіслав-навряд.
люди хочуть не лише високої зп, вони хочуть нормального життя. а цим займається жлобська українська бидліта. і крапка.
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:06
Согласен с комментаторами. На этих предприятиях придётся вкалывать, пахать от звонка до звонка без перекуров, а вкалывать за маленькую зарплату желающих мало там где они построить хотят. У нас в городе работают и за 5-6 тыс., только у нас никто строить не захочет.
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:58
молодежь и так получает 10-12 тыс. Кто не получал - уехали в польшу/россию. Меньше получают и пойдут на такой завод (с обучением, естественно) - только предпенсионные мужчины или женщины. Или молодежь после института на пару лет. Так что удачи им...
|