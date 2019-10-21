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У НБУ не знають, кого зі співробітників Нацбанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили Економічній правді в прес-службі НБУ.
Дивися повний текст У НБУ не знають, кого зі співробітників Нацбанку затримало Національне антикорупційне бюро
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Додано: Вів 12 лис, 2019 12:20
Там у всіх рильце в пушку.
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