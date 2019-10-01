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У Мережі показали вантажівку, яку хотів випускати ЗАЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:44
Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод відомий своїми легковими автомобілями. Але там свого часу розробили навіть сімейство легких комерційних автомобілів. У нього входив бортовий вантажівка ЗАЗ-970 «Тoчілo».
Дивися повний текст У Мережі показали вантажівку, яку хотів випускати ЗАЗ
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Додано: Вів 12 лис, 2019 12:44
І чому було її не випускати?
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oleg_gorbowy
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