У Мережі показали вантажівку, яку хотів випускати ЗАЗ
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Запорізький автомобілебудівний завод відомий своїми легковими автомобілями. Але там свого часу розробили навіть сімейство легких комерційних автомобілів. У нього входив бортовий вантажівка ЗАЗ-970 «Тoчілo».