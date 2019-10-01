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У Мережі показали вантажівку,
яку хотів випускати ЗАЗ

У Мережі показали вантажівку, яку хотів випускати ЗАЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:44

У Мережі показали вантажівку, яку хотів випускати ЗАЗ

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод відомий своїми легковими автомобілями. Але там свого часу розробили навіть сімейство легких комерційних автомобілів. У нього входив бортовий вантажівка ЗАЗ-970 «Тoчілo».

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:44

І чому було її не випускати?
oleg_gorbowy
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:33

А ще в далекому 1963 р. був розроблений концепт купе аля поршЗаз на шасі ЗАЗ-965А. Ще й умудрились скласти 6 прототипів, але мокшовлада й на це наклала табу, мовляв модель не має ніяких перспектив на ринку
https://www.google.com/amp/mmr.net.ua/auto/109204/amp
ksja1980
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:50

И слава богу, что не начали. Был бы конструктор почище таврии.
Ratatui
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