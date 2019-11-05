RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У листопаді вартість газу для
населення збільшиться на 14%

У листопаді вартість газу для населення збільшиться на 14%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:28

У листопаді вартість газу для населення збільшиться на 14%

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз збільшив у листопаді вартість газу для населення на 14,7% — до 4,899 тисячі гривень.

Дивися повний текст У листопаді вартість газу для населення збільшиться на 14%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91811
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:28

эпоха бедности прошла
fernandeschmelzer78
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 15.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Angelo77, MaximS, MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вартість електроенергії для населення пропонують... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 08 лис, 2019 13:28
36 3897
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 10:22
Ratatui
Україна має укласти новий контракт на транзит газу —...
R2 » П'ят 08 лис, 2019 17:49
2 136
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 17:57
redmax11
Ціни на електроенергію для населення і бізнесу мають... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 05 лис, 2019 13:12
64 3688
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 11:44
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.