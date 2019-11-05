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У листопаді вартість газу для населення збільшиться на 14%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:28
Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз збільшив у листопаді вартість газу для населення на 14,7% — до 4,899 тисячі гривень.
Дивися повний текст У листопаді вартість газу для населення збільшиться на 14%
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:28
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