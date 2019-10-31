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"Брусничка" Ахметова йде з ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генеральний директор "Український ритейл" Євген Хворостянко.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:45
Только заметили. Оно уже везде закрылось.
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gorobezus
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