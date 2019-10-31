Про це заявив генеральний директор "Український ритейл" Євген Хворостянко.
Дивися повний текст \"Брусничка\" Ахметова йде з ринку.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:44
"Брусничка" Ахметова йде з ринку
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Дивися повний текст \"Брусничка\" Ахметова йде з ринку.
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:42
От цікаво, кому в першу чергу борги виплатять?
Хотілось, аби співробітникам, але, зважаючи на те, що основна частина постачальників - це частини СКМ - то скоріш за все. саме їм і виплатять борги...
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