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"Брусничка"
Ахметова йде з ринку

"Брусничка" Ахметова йде з ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:44

"Брусничка" Ахметова йде з ринку

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генеральний директор "Український ритейл" Євген Хворостянко.

Дивися повний текст \"Брусничка\" Ахметова йде з ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:45

Только заметили. Оно уже везде закрылось.
gorobezus
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:42

От цікаво, кому в першу чергу борги виплатять?
Хотілось, аби співробітникам, але, зважаючи на те, що основна частина постачальників - це частини СКМ - то скоріш за все. саме їм і виплатять борги...
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:45

Ось чому почалась війна. Списати борги Бруснічки на форс-мажор. І не платити постачальникам.
1980aleksey
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:13

Это вам не электричество за дорого продавать и быть монополистом. Там где конкуренция и резня рыжик сдувается со своим супердорогим менеджментом.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:17

Re:

ни разу не видел эту сеть магазинов,да ИХСН
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:26

Re:

и секонд-хенды открылись вместо сети брусничка)
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:40

  greenback1996 написав:и секонд-хенды открылись вместо сети брусничка)


Там прибыль по 300 процентов как рыжик любит.
Ratatui
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