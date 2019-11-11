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Alibaba встановила рекорд
розпродажу: півмільярда...

Alibaba встановила рекорд розпродажу: півмільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:06

Alibaba встановила рекорд розпродажу: півмільярда...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 24-годинної акції Alibaba Group досягла рекордних продажів за 11 років проведення Дня холостяка.

Дивися повний текст Alibaba встановила рекорд розпродажу: півмільярда покупців і $38 млрд виручки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:06

Капец, как развели народ. Они за две недели дружно поднимают цену на все товары, а 11го спускают примерно на то, на что подняли.
civ
 
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