За підсумками 24-годинної акції Alibaba Group досягла рекордних продажів за 11 років проведення Дня холостяка.
Дивися повний текст Alibaba встановила рекорд розпродажу: півмільярда покупців і $38 млрд виручки.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:06
Alibaba встановила рекорд розпродажу: півмільярда...
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Дивися повний текст Alibaba встановила рекорд розпродажу: півмільярда покупців і $38 млрд виручки.
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:06
Капец, как развели народ. Они за две недели дружно поднимают цену на все товары, а 11го спускают примерно на то, на что подняли.
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:38
civ Вот для этого и существуют купоны на скидку. Сами скидки по большей части фиктивные, но за счет купонов получаются реальными.
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