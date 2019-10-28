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У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:03
Непонятно почему правительство покрывает издевательство над народом украины нафтогаза в общем и кобылева в частности.
Предлагаю кобылеву возместить убытки от его деятельности каждому украинцу.
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