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У Нафтогазі розповіли, що
станеться, якщо контракту з РФ...

У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:41

  warlamp написав:Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян.

и вам этот сценарий кажется адекватным?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:51

  warlamp написав:Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян.


А что поляки готовы поставлять газ за судебные решения? Без денег?
Ибо пока, ни по одному решению ни Украина, ни Нафтогаз не получили ни копейки.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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