За відповідне рішення проголосували 378 депутатів.
Дивися повний текст Рада попередньо підтримала ліквідацію \"майданчиків Яценка\".
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:08
Рада попередньо підтримала ліквідацію "майданчиків Яценка"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада попередньо підтримала ліквідацію \"майданчиків Яценка\".
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:08
Сначала 51 грн.
https://news.finance.ua/ua/news/-/45943 ... konoproekt
Сегодня 75.
Лиха беда начало!
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