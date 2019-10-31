RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада попередньо підтримала
ліквідацію "майданчиків Яценка"

Рада попередньо підтримала ліквідацію "майданчиків Яценка"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:08

Рада попередньо підтримала ліквідацію "майданчиків Яценка"

Пропонуємо до обговорення:
За відповідне рішення проголосували 378 депутатів.

Дивися повний текст Рада попередньо підтримала ліквідацію \"майданчиків Яценка\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91814
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:08

Сначала 51 грн.
https://news.finance.ua/ua/news/-/45943 ... konoproekt
Сегодня 75.
Лиха беда начало!
Dikoy
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада розраховує узаконити криптомайнінг вже цього року
R2 » Сер 30 жов, 2019 18:27
9 506
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 03:33
andrein
Рада заборонила вирубку лісу на схилах Карпат
R2 » Сер 30 жов, 2019 16:04
7 402
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 жов, 2019 12:21
Галина441
Рада ухвалила держбюджет-2020 у першому читанні
R2 » П'ят 18 жов, 2019 17:08
1 101
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 17:08
fishman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.