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Дивися повний текст Скільки можна заробляти в ІТ - аналітика.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лис, 2019 18:08
Скільки можна заробляти в ІТ - аналітика
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки можна заробляти в ІТ - аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 18:08
Очень "ценное" исследование от портала rabota.ua, на котором IT специалисты работу никогда не ищут, а IT компании размещают только junior-вакансии, и то редко. Это все равно, что dou опубликовал бы исследование про зарплаты в области торговли.
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:57
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