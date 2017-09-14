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Скільки можна заробляти
в ІТ - аналітика

Скільки можна заробляти в ІТ - аналітика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:08

Скільки можна заробляти в ІТ - аналітика

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:08

Очень "ценное" исследование от портала rabota.ua, на котором IT специалисты работу никогда не ищут, а IT компании размещают только junior-вакансии, и то редко. Это все равно, что dou опубликовал бы исследование про зарплаты в области торговли.
andriy_radich
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:57

  andriy_radich написав:Очень "ценное" исследование от портала rabota.ua...

rоbota.ua же, судя по исходной статье :D
dengon
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