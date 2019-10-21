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Гонтарева відреагувала на візит
НАБУ до глави Райффайзен...

Гонтарева відреагувала на візит НАБУ до глави Райффайзен...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:52

Гонтарева відреагувала на візит НАБУ до глави Райффайзен...

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона сказала в коментарі журналісту НВ.

Дивися повний текст Гонтарева відреагувала на візит НАБУ до глави Райффайзен Банку Аваль.
R2
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