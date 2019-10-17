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Країни ЄС закликали запровадити
загальний податок на...

Країни ЄС закликали запровадити загальний податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:29

Країни ЄС закликали запровадити загальний податок на...

Пропонуємо до обговорення:
Дев'ять країн ЄС закликали ввести загальний податок на авіацію.

Дивися повний текст Країни ЄС закликали запровадити загальний податок на авіаквитки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:29

потім запровадять податок за посадку у власне авто, а далі за прийняття ванни.
igorbuda52
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