Дев'ять країн ЄС закликали ввести загальний податок на авіацію.
Дивися повний текст Країни ЄС закликали запровадити загальний податок на авіаквитки.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:29
Країни ЄС закликали запровадити загальний податок на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Країни ЄС закликали запровадити загальний податок на авіаквитки.
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:29
потім запровадять податок за посадку у власне авто, а далі за прийняття ванни.
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