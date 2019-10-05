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Мільярдери вперше за п'ять
років почали бідніти

Мільярдери вперше за п'ять років почали бідніти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:30

Мільярдери вперше за п'ять років почали бідніти

Пропонуємо до обговорення:
Загальний статок багатіїв за підсумками минулого року становить $8,5 трлн.

Дивися повний текст Мільярдери вперше за п'ять років почали бідніти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:30

трагедія! і щось ніхто з вікна не вистрибнув.
igorbuda52
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