Але це не те, про що варто хвилюватися при плаваючому курсі.
Дивися повний текст Як українські банки готують до нової кризи - експерт.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:34
Як українські банки готують до нової кризи - експерт
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Дивися повний текст Як українські банки готують до нової кризи - експерт.
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:34
отже, в Україні ні шкіпера, ні лоцмана, ні боцмана? один бєнємойскій?
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