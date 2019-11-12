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Австралія вперше отримала
понад 50% електроенергії з...

Австралія вперше отримала понад 50% електроенергії з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:07

Австралія вперше отримала понад 50% електроенергії з...

Пропонуємо до обговорення:
Австралія володіє величезними ресурсами відновлюваної енергетики, проте поки що покладається на вугілля у виробленні електрики. Однак минулого тижня головна енергосистема країни протягом короткого періоду часу отримувала понад 50% енергії від сонця, вітру і води. Про це пише The Guardian.

Дивися повний текст Австралія вперше отримала понад 50% електроенергії з відновлювальних джерел.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:07

На каждого жителя Австралии приходится солнечных пустынь приблизительно 400х400 метров – огромный потенциал для развития солнечной энергетики.
avk
 
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