|
|
Австралія вперше отримала понад 50% електроенергії з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Австралія володіє величезними ресурсами відновлюваної енергетики, проте поки що покладається на вугілля у виробленні електрики. Однак минулого тижня головна енергосистема країни протягом короткого періоду часу отримувала понад 50% енергії від сонця, вітру і води. Про це пише The Guardian.
Дивися повний текст Австралія вперше отримала понад 50% електроенергії з відновлювальних джерел
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91817
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:07
На каждого жителя Австралии приходится солнечных пустынь приблизительно 400х400 метров – огромный потенциал для развития солнечной энергетики.
-
avk
-
-
- Повідомлень: 887
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему