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Тариф на електроенергію для населення потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на електроенергію для населення потрібно вирівнювати з тарифами для промисловості, в перспективі це може забезпечити зниження ціни на струм. Про це заявив експерт «Українського інституту майбутнього» Андріан Прокоп.
Дивися повний текст Тариф на електроенергію для населення потрібно підвищувати, - експерт
.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:26
еще один проплаченный ыксперд дует в ту же дудку.
а ничего, что в составе тарифа население и промышленнность платит за зеленую энергию рыжему и прочим?
если убрать к ипеням зеленый тариф, роттердам+ и прочие схемы, какой тариф на электроэнергию будет рыночным?
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