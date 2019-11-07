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Тариф на електроенергію
для населення потрібно...

Тариф на електроенергію для населення потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:26

Тариф на електроенергію для населення потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на електроенергію для населення потрібно вирівнювати з тарифами для промисловості, в перспективі це може забезпечити зниження ціни на струм. Про це заявив експерт «Українського інституту майбутнього» Андріан Прокоп.

Дивися повний текст Тариф на електроенергію для населення потрібно підвищувати, - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:26

еще один проплаченный ыксперд дует в ту же дудку.
а ничего, что в составе тарифа население и промышленнность платит за зеленую энергию рыжему и прочим?
если убрать к ипеням зеленый тариф, роттердам+ и прочие схемы, какой тариф на электроэнергию будет рыночным?
PV
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:48

Re: Тариф на електроенергію для населення потрібно...

От таки знову ... Що найпротивніше - дехто з "пересічних" чомусь теж так вважає ! ДТЕК збитковий ? Чи ще якась енергокомпанія крім державних ( ха-ха багато разів ) ? А народ у нас нічого економічного для себе захистити не може - ведеться на розводи ... Суцільні лошари ...
Puente
 
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Очередная лапша для пересичных от проплаченного эксперда.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:57

А до выборов те же эксперты гнали на Роттердам+ и кричали, что народ грабят... А оказалось, что нужно грабить больше.
Vint
 
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а вот и обратная сторона медали прилетела, за победу Игоря Валерича на президентских выборах и конец эпохи зубожиння для его ферросплавного заводика
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:23

  redmax11 написав:а вот и обратная сторона медали прилетела, за победу Игоря Валерича на президентских выборах и конец эпохи зубожиння для его ферросплавного заводика

Тут можна тільки процитувати Висоцького - " а было время и цены снижали" ...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:58

Странная логика - для промышленности нужно понижать, хотя там цена ниже а для населения повышать - хотя цена выше.
Эй там на острове!
blueiceua
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