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Тариф на електроенергію для населення потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на електроенергію для населення потрібно вирівнювати з тарифами для промисловості, в перспективі це може забезпечити зниження ціни на струм. Про це заявив експерт «Українського інституту майбутнього» Андріан Прокоп.
Дивися повний текст Тариф на електроенергію для населення потрібно підвищувати, - експерт
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R2
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:26
еще один проплаченный ыксперд дует в ту же дудку.
а ничего, что в составе тарифа население и промышленнность платит за зеленую энергию рыжему и прочим?
если убрать к ипеням зеленый тариф, роттердам+ и прочие схемы, какой тариф на электроэнергию будет рыночным?
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PV
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1
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:48
От таки знову ... Що найпротивніше - дехто з "пересічних" чомусь теж так вважає ! ДТЕК збитковий ? Чи ще якась енергокомпанія крім державних ( ха-ха багато разів ) ? А народ у нас нічого економічного для себе захистити не може - ведеться на розводи ... Суцільні лошари ...
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Puente
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:56
Очередная лапша для пересичных от проплаченного эксперда.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:57
А до выборов те же эксперты гнали на Роттердам+ и кричали, что народ грабят... А оказалось, что нужно грабить больше.
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Vint
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:12
а вот и обратная сторона медали прилетела, за победу Игоря Валерича на президентских выборах и конец эпохи зубожиння для его ферросплавного заводика
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redmax11
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:23
redmax11 написав:
а вот и обратная сторона медали прилетела, за победу Игоря Валерича на президентских выборах и конец эпохи зубожиння для его ферросплавного заводика
Тут можна тільки процитувати Висоцького - " а было время и цены снижали" ...
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Puente
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:58
Странная логика - для промышленности нужно понижать, хотя там цена ниже а для населения повышать - хотя цена выше.
Эй там на острове!
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blueiceua
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