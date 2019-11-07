Тариф на електроенергію для населення потрібно...

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Тарифи на електроенергію для населення потрібно вирівнювати з тарифами для промисловості, в перспективі це може забезпечити зниження ціни на струм. Про це заявив експерт «Українського інституту майбутнього» Андріан Прокоп.
еще один проплаченный ыксперд дует в ту же дудку. а ничего, что в составе тарифа население и промышленнность платит за зеленую энергию рыжему и прочим? если убрать к ипеням зеленый тариф, роттердам+ и прочие схемы, какой тариф на электроэнергию будет рыночным?
От таки знову ... Що найпротивніше - дехто з "пересічних" чомусь теж так вважає ! ДТЕК збитковий ? Чи ще якась енергокомпанія крім державних ( ха-ха багато разів ) ? А народ у нас нічого економічного для себе захистити не може - ведеться на розводи ... Суцільні лошари ...
куда еще выше? Интересно, правда, что украинская электроэнергия на экспорт идет по значительно ниже цене, чем продается в Украине. Например, здесь https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/03/13/646042/ К стати, в Венгрии гид рассказывала, что у них снижается налоговая нагрузка для населения, у страны профицитный бюджет и даже продукты в супермаркетах продаются без НДС, чтобы были доступнее покупателям. Почему у нас не так ((((