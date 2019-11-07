Тариф на електроенергію для населення потрібно...

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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:58
Зробіть вільний ринок. Вільний імпорт. Реалізація зеленої на ринок. А то Рижий о...в якщо купувати вугілля в Росії то нормуль, це не в агресора, якщо електроенергію то піпец це в агресора, якщо доїти громадян через тарифи на зелену енергію це теж нормуль.
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