Тариф на електроенергію для населення потрібно...

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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:58
Зробіть вільний ринок. Вільний імпорт. Реалізація зеленої на ринок. А то Рижий о...в якщо купувати вугілля в Росії то нормуль, це не в агресора, якщо електроенергію то піпец це в агресора, якщо доїти громадян через тарифи на зелену енергію це теж нормуль.
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:35
Насколько я понимаю, это результат ликвидации схемы "Роттердам +"?
- Озвучте цифру: 2.80/кВт?
- Это при З/П населением в 3,5 т.ГРН? с задолженностью за 4 года?(Президент Украины на танковом заводе Малышева)
- Это в Украине или Швейцарии?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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