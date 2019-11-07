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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:58
Зробіть вільний ринок. Вільний імпорт. Реалізація зеленої на ринок. А то Рижий о...в якщо купувати вугілля в Росії то нормуль, це не в агресора, якщо електроенергію то піпец це в агресора, якщо доїти громадян через тарифи на зелену енергію це теж нормуль.
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:45
Re: Тариф на електроенергію для населення потрібно...
Более тщательно надо проверять получателей субсидий !
Знаю лично случаи злоупотребления когда покупается новая квартира и несмотря на ее покупку ( а это больше 50 000 грн) продолжают получать субсидию за старую квартиру.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:46
это логично ! оптовый покупатель промышленность должен платить меньше ! чем розничный
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:03
отрасль нужно спасать, конечно нужен рост цен на электроэнергию... нужна прибыль..
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