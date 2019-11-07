RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тариф на електроенергію
для населення потрібно...

Тариф на електроенергію для населення потрібно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:58

Зробіть вільний ринок. Вільний імпорт. Реалізація зеленої на ринок. А то Рижий о...в якщо купувати вугілля в Росії то нормуль, це не в агресора, якщо електроенергію то піпец це в агресора, якщо доїти громадян через тарифи на зелену енергію це теж нормуль.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 211
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:18

Дайте цього експерта хоть за горло подержать
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:45

Re: Тариф на електроенергію для населення потрібно...

Более тщательно надо проверять получателей субсидий !
Знаю лично случаи злоупотребления когда покупается новая квартира и несмотря на ее покупку ( а это больше 50 000 грн) продолжают получать субсидию за старую квартиру.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1548
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2656 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:46

  Тракторист написав:а может лучше снизить тариф для промышленности?...

это логично ! оптовый покупатель промышленность должен платить меньше ! чем розничный
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1548
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2656 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:03

отрасль нужно спасать, конечно нужен рост цен на электроэнергию... нужна прибыль..
optyma33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 17.08.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У листопаді вартість газу для населення збільшиться на 14%
R2 » Вів 12 лис, 2019 13:28
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 18:50
Дикий не Дикий
Вартість електроенергії для населення пропонують... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 08 лис, 2019 13:28
36 3986
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 10:22
Ratatui
SkyUp запровадив нульовий тариф для перельотів дітей
R2 » Чет 07 лис, 2019 17:43
2 150
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2019 22:13
civ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.