Тариф на електроенергію для населення потрібно...

Додано: Сер 13 лис, 2019 21:45

Более тщательно надо проверять получателей субсидий !

Знаю лично случаи злоупотребления когда покупается новая квартира и несмотря на ее покупку ( а это больше 50 000 грн) продолжают получать субсидию за старую квартиру.

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа