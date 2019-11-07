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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:58
Зробіть вільний ринок. Вільний імпорт. Реалізація зеленої на ринок. А то Рижий о...в якщо купувати вугілля в Росії то нормуль, це не в агресора, якщо електроенергію то піпец це в агресора, якщо доїти громадян через тарифи на зелену енергію це теж нормуль.
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:45
Re: Тариф на електроенергію для населення потрібно...
Более тщательно надо проверять получателей субсидий !
Знаю лично случаи злоупотребления когда покупается новая квартира и несмотря на ее покупку ( а это больше 50 000 грн) продолжают получать субсидию за старую квартиру.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:46
это логично ! оптовый покупатель промышленность должен платить меньше ! чем розничный
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:03
отрасль нужно спасать, конечно нужен рост цен на электроэнергию... нужна прибыль..
Додано: Чет 14 лис, 2019 18:01
пару лет назад нам расказывали что повысив цену на газ мы сможем увеличить собственную добычу, но на практике добыча снизилась... аналогично рост цены на электроэнергию никак не отразится на спасении отрасли, а лишь приведёт к обогащению некоторых украинских олигархов, в первую очередь ахметова...
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