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Тариф на електроенергію
для населення потрібно...

Тариф на електроенергію для населення потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:58

Зробіть вільний ринок. Вільний імпорт. Реалізація зеленої на ринок. А то Рижий о...в якщо купувати вугілля в Росії то нормуль, це не в агресора, якщо електроенергію то піпец це в агресора, якщо доїти громадян через тарифи на зелену енергію це теж нормуль.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:18

Дайте цього експерта хоть за горло подержать
alex7gk
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:45

Re: Тариф на електроенергію для населення потрібно...

Более тщательно надо проверять получателей субсидий !
Знаю лично случаи злоупотребления когда покупается новая квартира и несмотря на ее покупку ( а это больше 50 000 грн) продолжают получать субсидию за старую квартиру.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:46

  Тракторист написав:а может лучше снизить тариф для промышленности?...

это логично ! оптовый покупатель промышленность должен платить меньше ! чем розничный
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:03

отрасль нужно спасать, конечно нужен рост цен на электроэнергию... нужна прибыль..
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:01

  optyma33 написав:отрасль нужно спасать, конечно нужен рост цен на электроэнергию... нужна прибыль..

пару лет назад нам расказывали что повысив цену на газ мы сможем увеличить собственную добычу, но на практике добыча снизилась... аналогично рост цены на электроэнергию никак не отразится на спасении отрасли, а лишь приведёт к обогащению некоторых украинских олигархов, в первую очередь ахметова...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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