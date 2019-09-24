Національне антикорупційне бюро України, крім екс-першого заступника голови Національного банку Олександра Писарука, вручило підозри ще двом колишнім посадовцям НБУ.
Дивися повний текст Стали відомі імена затриманих екс-співробітників НБУ - джерело.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:44
Стали відомі імена затриманих екс-співробітників НБУ -...
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Дивися повний текст Стали відомі імена затриманих екс-співробітників НБУ - джерело.
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:44
рожкова очкует, паскуда, что платину и прочие дела ей могут предъявить
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