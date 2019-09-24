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Стали відомі імена затриманих
екс-співробітників НБУ -...

Стали відомі імена затриманих екс-співробітників НБУ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:44

Стали відомі імена затриманих екс-співробітників НБУ -...

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро України, крім екс-першого заступника голови Національного банку Олександра Писарука, вручило підозри ще двом колишнім посадовцям НБУ.

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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:44

рожкова очкует, паскуда, что платину и прочие дела ей могут предъявить
PV
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